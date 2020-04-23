Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98171
ALTIN
386.492
DOLAR
6.9630
STERLİN
8.5950
EURO
7.5295
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Ben Bir Çocuğum - TED
Trafik tartışması kanlı bitti!
Trafik tartışması kanlı bitti!

“23 Nisan’ı tüm milletimizle yüreklerde kutluyoruz”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:22
“23 Nisan’ı tüm milletimizle yüreklerde kutluyoruz”

Özsaçmacı, mesajında, bu özel ve güzel günde milli egemenliğimizi simgeleyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl olağanüstü şartlardan dolayı hep bir arada olarak değil ama tüm milletimizle yüreklerimizde aynı anda kutladığımızı söyledi.
Büyük Türk milletinin egemenliğinin ispatı olan 23Nisan’ı hiçbir kişisel egemenlik yerine koydurmayacaklarını ifade eden Özsaçmacı, “Biz bu gerçeğin altını çizerek, ülkemizdeki tüm çocukların sağlıklı, çağın gereklerine uyumlu eğitimi alabilen, temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanabilen çocuklar olmaları için çalışıyoruz” dedi.
Türkiye’nin mutluluğunun çocukların mutluluğuna, Türkiye’nin gelişmesinin çocukların gelişmesine bağlı olduğunu dile getiren Bekir Özsaçmacı, “Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu temel gerçeği unutmayalım diye 23 Nisan’ı hediye etmiştir” dedi. (Haber Merkezi) 
 

İlgili Haberler
THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu tamamlandı
THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu tamamlandı
Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması
Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması
LGS’ye hazırlanan öğrencilere deneme kitabı
LGS’ye hazırlanan öğrencilere deneme kitabı
Halk Ekmek’te pide 2.50 TL
Halk Ekmek’te pide 2.50 TL
Kömürcü esnafı mağdur!
Kömürcü esnafı mağdur!
“Ulusal tarih bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılıyor”
“Ulusal tarih bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılıyor”

banner155

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim