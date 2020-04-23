“23 Nisan’ı tüm milletimizle yüreklerde kutluyoruz”

Özsaçmacı, mesajında, bu özel ve güzel günde milli egemenliğimizi simgeleyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl olağanüstü şartlardan dolayı hep bir arada olarak değil ama tüm milletimizle yüreklerimizde aynı anda kutladığımızı söyledi.

Büyük Türk milletinin egemenliğinin ispatı olan 23Nisan’ı hiçbir kişisel egemenlik yerine koydurmayacaklarını ifade eden Özsaçmacı, “Biz bu gerçeğin altını çizerek, ülkemizdeki tüm çocukların sağlıklı, çağın gereklerine uyumlu eğitimi alabilen, temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanabilen çocuklar olmaları için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin mutluluğunun çocukların mutluluğuna, Türkiye’nin gelişmesinin çocukların gelişmesine bağlı olduğunu dile getiren Bekir Özsaçmacı, “Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu temel gerçeği unutmayalım diye 23 Nisan’ı hediye etmiştir” dedi. (Haber Merkezi)

