23 Nisan’da koltuğa oturan küçük başkanın talebi yerine getirildi

Çorum Belediyesi, Etik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu’nda çocuk şenliği gerçekleştirdi. Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Eymen Yazıcı ve Buğlem Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Aşgın’dan bir süreliğine başkanlık görevini devralan iki öğrenci, okullarında çocuk şenliği yapılmasını istemişti. Başkan Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla öğrencilerin bu talebini yerine getirerek, Etik Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu’nda çocuk şenliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde gerçekleşen programda Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından animasyon gösterisi sergilendi, öğrencilere pamuk şeker ikram edildi. Okul öğrencilerinin de çeşitli gösterilerle sahne aldığı programda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Eymen Yazıcı ve Buğlem Şahin, isteklerini gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

