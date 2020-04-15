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23 Nisan’da evden çıkmadan çocuklarla birlikte sanal tur

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını bu sene koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Meydanlarda ve okullarda kutlama yapamasak da ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gezeceği 14 sanal turu, Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun.com sizin için derledi.

23 Nisan’da evden çıkmadan çocuklarla birlikte sanal tur

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını bu sene koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Meydanlarda ve okullarda kutlama yapamasak da ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gezeceği 14 sanal turu, Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun.com sizin için derledi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 21:50
23 Nisan’da evden çıkmadan çocuklarla birlikte sanal tur

Miniatürk’ten Gaziantep’teki Zeugma Müzesi’ne, dünyanın en önemli müzesi olarak kabul edilen National Museum’den 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Legoland’e kadar sanal ortamda gezilebilecek 14 farklı yer şöyle sıralanıyor:

Cumhuriyet’in hangi aşamalardanr geçilerek kurulduğunu anlatan, Türkiye’nin ilk çocuk dostu müzesi Kurtuluş Savaşı Müzesi, Türkiye’nin endüstrileşme tarihine ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı Rahmi Koç Müzesi, Türkiye’nin ve dünyanın önemli yapılarının minyatürlerinden oluşan Miniatürk, Oyuncak Müzesi, Zeugma Müzesi, legoların büyülü dünyasına yolculuğu sağlayan Legoland, Disney World - Orlando Eğlence Bölgesi, National Museum, Nasa (Uzay Keşfi), Ulusal Parklar, National Aquarium, Blenheim Sarayı, Cirque du Soleil.

(Haber Merkezi)

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