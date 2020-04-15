23 Nisan’da evden çıkmadan çocuklarla birlikte sanal tur

Miniatürk’ten Gaziantep’teki Zeugma Müzesi’ne, dünyanın en önemli müzesi olarak kabul edilen National Museum’den 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Legoland’e kadar sanal ortamda gezilebilecek 14 farklı yer şöyle sıralanıyor:

Cumhuriyet’in hangi aşamalardanr geçilerek kurulduğunu anlatan, Türkiye’nin ilk çocuk dostu müzesi Kurtuluş Savaşı Müzesi, Türkiye’nin endüstrileşme tarihine ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı Rahmi Koç Müzesi, Türkiye’nin ve dünyanın önemli yapılarının minyatürlerinden oluşan Miniatürk, Oyuncak Müzesi, Zeugma Müzesi, legoların büyülü dünyasına yolculuğu sağlayan Legoland, Disney World - Orlando Eğlence Bölgesi, National Museum, Nasa (Uzay Keşfi), Ulusal Parklar, National Aquarium, Blenheim Sarayı, Cirque du Soleil.

(Haber Merkezi)