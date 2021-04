23 Nisan’da çocuklarla buluşuyor

Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle çocukların en yakın dostu olan Türkiye’nin ilk yerli çizgi film karakteri Niloya’nın yeni maceraları, yarından itibaren hafta içi her gün saat 09.35’te TRT Çocuk’da izleyiciyle buluşacak.

22 bölümden oluşacak yeni serinin ilk bölümün konusu şöyle:

Güzel bir kış gününde dışarıda kartopu oynayan çocuklar babaannenin seslenmesi ile oyuna ara verirler. Onları bir sürpriz beklemektedir! Kışın en güzel yiyeceklerinden olan kestaneler sobada pişmek üzeredir. Kestaneleri ilk önce yemek için tatlı bir rekabet başlar. Niloya’nın aklına bir yarış fikri gelir. Bakalım yarış sonucunda kestaneleri ilk önce kim yiyecek?

Türkiye’nin topraklarından esinlenerek oluşturulmuş bir karakter olan Niloya ve arkadaşları bir köyde yaşıyor. Neşeli ve iyi kalpli karakteriyle hayatındaki olayları her zaman mutlu bir şekilde çözen Niloya, izleyenlere her bölümünde yeni şeyler öğretiyor. Çizgi film, çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlarken hem öğretiyor hem de hayal dünyalarının gelişmesine destek oluyor.

(Haber Merkezi)