23 Nisan’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Çorum’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.



İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği’ne gönderdiği “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge doğrultusunda hafta sonu kısıtlaması 3 güne çıkarılmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çorum’da, kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek yerleri Gazi ve İnönü Caddesi boş kalırken, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 23 Nisan Cuma günü kısıtlamadan muaf olan ve çalışanlar dışında Çorumlular evlerinde kalmaya devam etti.

Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.

(Nurdan AKBAŞ)

