“23 Nisan Türk milletinin egemenliğidir”

Ülke ve milletin her alanda gelişmesi ve milli egemenlik anlayışının sonsuza kadar yaşatılmasının çocukların elinde olduğunu dile getiren Gül, “Armağan Gazi Mustafa Kemal Atütürk’ündür. Çocuklarımıza armağan edilen, bayram değil Türk milletinin egemenliğidir.

Milli egemenliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü iç ve dış güç odaklarının ve terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliğimize, bağımsızlığımıza, devletimizin temel dinamiklerine yönelik her türlü saldırısına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla, devlet ve millet olarak karşı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan ve yurt olarak kalması için, bir hilal uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, Türk Milletinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.(Haber Merkezi)