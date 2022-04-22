“Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin kuruluşunun 102’inci yıl dönümünü kutlamanın haklı sevinci ve gururunu yaşıyoruz” diyen Kaya, 23 Nisan ruhunun ilelebet yaşayacağını bildirdi.

“23 Nisan günü, inanç olduğu müddetçe önümüzde hiçbir engelin duramayacağını gösterir” ifadelerini kullanan Kaya, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Aynı zamanda bugün, dünya barışının her zaman en temel hedef, istikametinse bu ideali gerçekleştirmek olduğunun altını çizer. Devletimiz; 23 Nisan gününü tebessümüyle hayatı güzelleştiren dünya çocuklarına armağan ederek; bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları için demokrasinin özümsenmesi gerektiğine vurgu yapmış, bu doğrultuda geleceğe yürürken herkesin üzerindeki sorumluluğu yerine getirmesinin ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Çocuklara verilen değerin en güzel tezahürü; sadece milletimize değil, dünyadaki bütün mazlum ve sömürge altındaki milletlere ilham kaynağı olan 23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 102. kuruluş yıldönümünü ve bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Demokrasimizin ve cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit, gazi ve geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” (Haber Merkezi)

