“23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünyanın tüm çocuklarına armağan etmekle ne kadar büyük bir lider olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kamile Anar, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki bayram kutlamalarını yapılamadığını, çocukların evlerinde buruk bir şekilde bayram kutlamak zorunda kaldığını ifade etti.

Kamile Anar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şu mesajı yayınladı:

“Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan…” diye başlayan bayramımızı 100. yıl gibi önemli bir kutlamayı, dünyayı saran virüs nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Çocuklarımız için buruk ve unutulmaz bir kutlama anısı olacak. Son zamanlarda bayram kutlama törenlerine tüm çocuklar katılamıyordu.

Ulusal Egemenliğin 100. yılını bütün çocuklarımız evlerinde ailelerinin desteğiyle coşkuyla kutlayacaklardır.

Son zamanlarda halkın egemenliği yok sayılmaya çalışılsa da Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkanlar büyük bir özveriyle 100 yıldır bu güne getirmiştir. Çocuklarımıza aşıladığımız bu duygularla ulusal egemenlik coşkusu nice yüzyıllara ulaşacaktır.

Atatürk diyor ki: “bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve milletin başında hiç bir kuvvet yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır o da milletin kalbi, vicdanı, mevcudiyetidir.”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.” (Haber Merkezi)