“23 Nisan, demokrasinin ve millet egemenliğinin en bariz göstergesi”

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çorum İl Başkanı İlyas Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Türk Milleti’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasının Türk tarihteki en büyük müsbet olaylarından biri olduğunu vurguladı.

23 Nisan 1920’den itibaren söz ve kararın Türk milletine geçtiğini söyleyen İlyas Gül mesajında şu görüşlere yer verdi; “Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Dünyanın ilk çocuk bayramı olması da ayrı bir önem taşımaktadır. 23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir.

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. TBMM’nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum”

(Mehmet DALAR)

