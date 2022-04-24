“23 Nisan, bağımsızlığımızı dünyaya ilan ettiğimiz tarih”
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramnı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Milletimizi ortak bir hedef etrafında bir araya getiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakârlığın en güzel timsali olmuştur.” dedi. Yusuf Ahlatcı, mesajında şunları söyledi:
Güncel 24.04.2022, 17:40
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“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen 23 Nisan günü, ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır”
“23 Nisan, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu, aydınlık bir geleceğin çağrısıdır. Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan, geleceğin yöneticilerini aynı coşku etrafında bir araya getirirken, dünya barışına da katkı sağlamaktadır.”
(Haber Merkezi)
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