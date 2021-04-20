23 NİSAN 2021 101. YIL ANISINA ‘BÜYÜYÜNCE ATATÜK OLACAĞIM’

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na 8 yaşındaki Onur, “Büyüyünce Atatürk Olacağım” şiiriyle anlam kattı.

Çorumlu inşaat mühendisi Sinan Karamanlıoğlu’nun oğlu olan Onur’un videosu, izleyenleri hem duygulandırıyor, hem de heyecanlandırıyor.

İŞTE ONUR’UN ATATÜRK İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ

Soruyorlar bana ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ Cevap veriyorum onlara ‘Atatürk olacağım.’

Gülüyorlar bana. Diyorlar ki ‘Sarı saçlı mavi gözlü olmakla Atatürk olunmaz.’ Bazıları ise ‘Atatürk olmak o kadar kolay mı’ diyor. Hepsi haklı hem de çok haklı.

Atatürk olmak bu ülkeyi, bayrağını ve milletini çok ama çok sevmektir.

Atatürk olmak cumhuriyet, vatan, bayrak uğuruna seve seve can verebilmektir.

Atatürk olmak bir ülkeyi yeni baştan var edebilmektir.

Atatürk olmak daima ilerisini görebilmektir.

Atatürk olmak onu anlayabilmek, onun gibi düşünmek, yolunda yürüyebilmektir.

Atatürk olmak ‘Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ sözünü anlayabilmektir.

Atatürk olmak ‘Ne mutlu Türküm diye’ haykırabilmektir. Şimdi gururla söylüyorum, tanıyın beni iyi bakın bana, unutmayın. Herkes duysun işitsin.

Büyüyünce ne mi olacağım? Söz sizlere söz veriyorum ben büyüyünce Atatürk olacağım.