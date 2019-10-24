2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerek eğitim ve bilim emekçilerinin hakları gerekse öğrencilerin laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için bir dizi kampanyalar çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Gül, bu çalışmalar doğrultusunda 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlayacak Toplu Sözleşme sürecine taleplerini taşıdıklarını, TİS masasında hükümet yetkilileri ve yetkili sendikanın kamu emekçilerini 2020-2021 dönemi için yoksulluğa ve güvencesizliğe mahkum edecek bir karar aldıklarını söyledi.

Gül, “Başta 3600 ek gösterge ve vergi adaletsizliği olmak üzere hiçbir talebimiz karşılanmamıştı. O zamanda belirttiğimiz gibi TİS bizim için bir son değil, kararlılıkla mücadelemizin devam ettiği bir süreçtir. Bu çerçevede öğretmenler, memurlar, hizmetliler, akademisyenler, idari ve teknik personeller, velilerle birlikte; ‘Haklarımız, Geleceğimiz ve Öğrencilerimizin Eğitim Hakkı İçin 23 Kasım’da Ankara’da Buluşuyoruz’ konulu etkinlikle taçlandıracağımız çeşitli faaliyetlere başlıyoruz” dedi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Gül, bu dönemde bir de imza kampanyası başlattıklarını belirterek, “İmza metinleri tüm şubeler tarafından bütün işyerlerinde eğitim ve bilim emekçilerine ulaştırılacak ve toplanan imzalar 21 Kasım 2019 tarihinde Genel Merkeze gönderilecek. İmza metnindeki taleplerimiz; satın alma gücümüzde ve maaşlarımızda yaşanan kaybın giderilmesini, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin kadroya geçirilmesini, sözleşmeli öğretmenlerden kadroya geçenlerin, kadrolu öğretmenlerin yararlandığı bütün haklardan yararlanmasını, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasını, vergi diliminden kaynaklı kayıplarımıza son verilerek, ücretli çalışanlar için gelir vergisi oranının sabitlenmesini, ek ödemelerin tamamı temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmasını, ek ders saat ücreti hesaplanırken bir öğretmenin aylık maaş tutarının esas alınmasını ve gelir vergisinden muaf tutulmasını, eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesini, öğretmenleri başarılı-başarısız olarak ayrıştıran ‘Öğretmenler Günü Genelgesi’nin geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)