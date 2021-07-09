2.273 araca 1.4 milyon idari para cezası kesildi

Yapılan uygulamalarda 244.128 şahıstan 151 şahsın arandığı tespit edilirken, uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan 56.393 aracın sorgulaması neticesinde 2.273 araca 1.430.772 lira idari para cezası uygulanırken, 400 araç ize trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “2021 yılı ilk 6 ayında meydana gelen olaylarda, huzur uygulamaları, asayiş kapsamlı şok uygulamalar, ihbar ve şüphe üzerine, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından; il merkezinde 114 ruhsatsız tabanca, 101 ruhsatsız av tüfeği, 35 kurusıkı tabanca, 80 kesici-delici alet olmak üzere toplam 330 suç aleti ele geçirilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)

