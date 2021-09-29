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227 kişinin hayatını kaybetti, 29 bin 386 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 227 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 386 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Güncel 29.09.2021, 23:48
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 29 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 386 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 oldu. Bir günde toplam 355 bin 442 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 18 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 71,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,60 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi.
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