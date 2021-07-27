“22.3 milyon kişi aşı olmadı”

Sağlık Bakanı Koca aşılama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca: “Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244 bin 868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910 bin 136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212 bin 868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407’e indi” görüşüne yer verdi.

VAKALAR ARTIYOR

Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre son 24 saatte 63 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini, 16 bin 809 de yeni vaka tespit edilmişti.

AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal hayatın, insanlarla bir arada bulunabilmenin uyulması gereken kuralları vardır, şu anda aşı olmak bu kuralların en önemlisi haline geldi. Lütfen, herhangi bir sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun, aşısızsanız sosyal ortamlarda bulunmayın” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

