223 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 174 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 223 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 983'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 76 bin 732 test yapıldı.

Bugün yapılan 206 bin 836 testten 10 bin 174 yeni vaka sayısı, 923 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 127 bin 548 olduğu, bugün iyileşen 13 bin 864 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 961 bin 120'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 326 olduğu açıklandı.