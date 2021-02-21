222 riskli yapı yıkıldı

Yapılan açıklamaya göre Çorum’da 2020 yılı içerisinde “riskli yapı” olarak tespit edilen 222 yıkım işlemi gerçekleştirilirken, ödenen toplam kira bedelinin ise 2 milyon 406 bin 901,59 lira olduğu açıklandı.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanunun 16.05.2012 tarihinde, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin ise 15.12.2012 tarihinde kabul edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Müdürlüğümüze ilk başvuru 14.03.2013 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda 2020 yılında; Müdürlüğümüze 291 adet dosya teslim edilmiştir.

2 adet dosya uygun bulunmayarak kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir. 291 adet dosya onaylanarak Tapu Müdürlüğüne “Riskli Yapı” şerhi düşülmesi için yazı yazılmıştır. 282 adet dosyanın yıkım yazıları yazılmıştır. 222 dosyanın tüm işlemleri tamamlanarak yıkım işlemi gerçekleşmiştir.

İşyeri ve konutlar için ödenen aylık kira bedeli ilimizde 905 liradır. Toplam 18 ay kira yardımı ödenmektedir. 2020 yılında toplam ödenen kira bedeli 2.406.901,59 liradır” denildi. (Haber Merkezi)