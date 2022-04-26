22 yaşında kalp krizi geçiren Çorumlu genç öldü

Alınan bilgiye göre Çorum'un Kargı İlçesi’nin Bayat Köyü’nden Recep Seven'in oğlu Mertcan Seven (22) geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mertcan Seven’in cenazesi İstanbul’da Çamlık Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Baklacı Mezarlığında sevenleri tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

