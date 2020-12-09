217 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 712 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 217 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 517'e yükseldi.

Bugün toplam 204 bin 411 test yapılırken, 31 bin 712 yeni vaka sayısı, 6 bin 213 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu.

Toplam vaka sayısının 558 bin 517 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 846 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 447 bin 361'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 901 olduğu açıklandı.