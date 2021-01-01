212 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 203 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 212 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 93'e yükseldi. Toplamda 24 milyon 662 bin 670 test yapıldı.

Bugün yapılan 158 bin 103 testten, 12 bin 203 yeni vaka sayısı, bin 908 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 220 bin 855 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 14 bin 110 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 114 bin 760' ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 3 bin 891 olduğu açıklandı.

“Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen bin 908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.