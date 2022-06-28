21 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Olay Çorum merkez Karaağaç Köyün'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre Veterinerlik Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Dursun Yalçınkaya, sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' diyerek mesaj attıktan sonra köydeki evinde yaşamına son verdi.

Durumu fark eden aile 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdi belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası Dursun Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

