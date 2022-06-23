21 yaşında hayata veda etti
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde askerden izne geldiği öğrenilen 21 yaşındaki Samed Sefa Bici, girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi. Talihsiz gencin ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Uğurludağ ilçesi sakinlerinden Bilal Bici'nin oğlu olan Samed Sefa Bici'nin askerden izinli olarak baba ocağına geldiği öğrenildi. Merhumun cenazesi bugün Uğurludağ Mezarlığında toprağa verilecek.
Güncel 23.06.2022, 13:06
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