21 ressam karma resim sergisi açtı

37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında farklı illerden kente gelen ressamlar, Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerini gözlemledi.

Ressamlar, kentte yaptıkları gezilerde karşılaştıkları manzaralardan esinlenerek yaptıkları resimleri Çorum Belediyesi'ne hediye etti.

Ressamlara ait tablolar, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, serginin açılış töreninde, toplumun bilim, sanat ve felsefenin bir araya gelmesiyle gelişebileceğini söyledi.

Kubalı, Çorum Belediyesi'nin kentin gelişimi ve ilerlemesi açısından önemli bir çalışmaya imza attığını kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sanatın insani naifleştirdiğini, ruhunu güzelleştirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin önemli ressamlarını festival vesilesiyle Çorum'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Aşgın, "Üç gündür ressamlarımızla bir aradayız. Sanatçılarımızla gönülden gönüle köprüler kurduğumuzu görüyorum ve her birini fahri hemşehrimiz ilan ediyorum." dedi.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Başkanı Güzin Arısoy ise Çorum'un kültür ve sanat açısından önemli bir şehir olduğuna işaret ederek, "Çorum'da çok zenginleştiğimi düşünüyorum. Büyük bir zenginlikle Ankara'ya dönüyorum. Kültür artı sanat, eşittir Çorum. Kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla çok zengin bir il." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eserleri inceledi.

Sergi, iki hafta süreyle gezilebilecek.