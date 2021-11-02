21 okulda doğalgaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Merkez, Dodurga, İskilip, Mecitözü, Oğuzlar ve Osmancık ilçelerindeki ihaleler Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılarak çalışmalar süresinde tamamlandı.

Dodurga’da Mustafa Kemal İlkokulu, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi Pansiyonu, İskilip’te Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu, İskilip Anadolu Lisesi, Mecitözü’nde Cumhuriyet İlkokulu, Dede Korkut Anaokulu, Atatürk Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyonu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çorum Merkezde Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Oğuzlar’da Oğuzlar İlkokulu, Oğuzlar Ortaokulu, Osmancık’ta Koyunbaba İlkokulu, Osmancık Anaokulu, İnönü Zaferi İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere toplamda 21 okul binasında doğalgaz dönüşümleri tamamlandı.

Okullarda yapılan doğalgaz dönüşüm çalışmaları için toplamda 2 milyon 563 bin 904 lira ödenek kullanıldığının bilgisi verildi. (Haber Merkezi)

