21 kütüphanede toplam 365 bin 677 kitap var

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Mart ayı son oturumunda kütüphanelerle ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nca hazırlanan rapor görüşüldü.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve bağlı olarak hizmet veren 4 adet şube kütüphanesi ve bir adet gezici kütüphane aracı ile Çorum merkezde kütüphane hizmetinin verildiğinin belirtildiği raporda, şu bilgilere yer verildi:



“Gezici kütüphane aracı ile il genelinde kütüphanesi bulunmayan toplam 17 noktaya kütüphane hizmeti götürülmektedir. Müdürlüğümüze bağlı 13 adet ilçe kütüphanesi ve 2 adet köy kütüphanesi bulunmaktadır. Okullarımızda kitap okuma yarışması yapılmıyor. Kütüphanesi olmayan ilçemiz bulunmamaktadır. Kütüphanelerimizde her yıl Mart ayının son haftası kutlanan Kütüphane Haftası’nda en çok kitap okuyan okuyucularımız ödüllendirilmektedir. Kütüphanelerimizde pandemi öncesi çeşitli projeler yapılmaktaydı.

İl Halk Kütüphanesi’nde 53 bin 35, Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde 41 bin 801, Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi’nde 17 bin 220, Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi’nde 12 bin 695, M. Şadisoğlu Çocuk Kütüphanesi’nde 15 bin 262 olmak üzere Çorum’daki kütüphanelerde toplam 140 bin 199 kitap bulunuyor. 2020 yılı sonu itibarıyla 35 bin 564 kayıtlı üyenin bulunduğu Çorum’da, ödünç verilen kitap sayısı 73 bin 263, kullanıcı sayısı ise 113 bin 786 olarak açıklandı. İlçelerde bulunan diğer 16 kütüphanede ise 225 bin 478 kitap bulunurken, kayıtlı üye sayısı ise 22 bin 91.

Çorum merkez ve ilçelerindeki kütüphanelerle birlikte toplam kitap sayısı 365 bin 677, kütüphanelere kayıtlı üye sayısı ise 57 bin 655.” (Haber Merkezi)

