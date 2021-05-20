204 KÖYDES projesine 48 milyon liralık ödenek

2021 yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yapıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Senato Salonu’nda gerçekleştirilen 2021 Yılı KÖYDES Çorum İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı’nda ilimize ayrılan ödeneğin durumu ele alındı.

2021 Yılı Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ödeneğinin iller ve ilçeler Bazında Dağılımına, Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 28/04/2021 tarihli ve 2021/3917 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre bu yıl için ilimize 48 milyon 176 bin 62 TL ödenek ayrıldığı belirtildi. Buna göre bu ödeneğin ilimiz merkez ve ilçelere bağlı köylerde içmesuyu, köy yolları, kanalizasyon ve tarımsal sulama sektörlerinde kullanılmak üzere toplam 204 adet projede uygulanması planlanarak karara bağlandığı açıklandı.



(Nurdan AKBAŞ)

