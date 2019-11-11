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“2023’te 7 milyar fidana ulaşacağız”

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, iktidarları döneminde 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılında yani 2023 yılında 7 milyar adet fidana ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

“2023’te 7 milyar fidana ulaşacağız”

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, iktidarları döneminde 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılında yani 2023 yılında 7 milyar adet fidana ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

11 Kasım 2019 Pazartesi 21:41
“2023’te 7 milyar fidana ulaşacağız”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde düzenlediği “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında ülke genelinde yaklaşık 13 milyon fidanın bir günde toprakla buluşturulduğunu kaydeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un da 300 bin fidanla bir saatte en fazla fidan dikimi yapılan il olarak rekorlar kitabına gireceğini hatırlattı.

Akkent Mahallesi’nde düzenlenen törende bir konuşma yapan Ahmet Sami Ceylan, “11 milyon bugün toprakla buluşacak fidanların Çorum’da 301 bin 111 hemşehrilerimizle beraber dikmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu onuru ve gururu beraber yaşadığımız için teşekkür ediyorum” dedi.

18 yıldır iktidarda olan parti olarak bugüne kadar toprakla buluşturdukları fidan sayısının 4,5 milyar adet olduğunu da dile getiren Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu az bir rakam değil. Önümüzdeki 2023 hedefimizi de bugünkü birlikteliği gördüğümüzde rahatlıkla yakalayacağımızı umuyorum. Bu hedefimiz de 7 milyar fidanı, 780 bin kilometrekare alanda toprakla buluşturmak. Hep beraber inşallah 10 yıl sonra bugün diktiğimiz fidanların altında beraberce piknik yapacağız. Bunun için bu güzel günü tertip eden, rekor kırmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnetimi arz ediyorum. Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanımıza, ekibine, valimize, belediye başkanımıza, Orman İşletme Müdürlüğü’nde fedakarca çalışan emekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu bir ilk olur ve toprakla fidanları buluşturmaya devam ederiz. 2023’te de 7 milyar fidanı Türkiye’de toprakla buluştururuz diyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

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