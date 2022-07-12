“2023 seçimlerinde en yüksek oyu yine biz alacağız”

Partisinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak bir konuşma yapan Ceylan, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu, Çorum teşkilatları olarak kurulduğu günden bu tarafa yıllarca birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik ortamının devam ettiğini söyledi.

Çorum teşkilatlarının 2002 yılından bu tarafa yapılan 15 seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durduğuna işaret eden Milletvekili Ceylan, Çorum’un 2023’te yapılacak seçimlerde de en yüksek oy oranı ile AK Partiye destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

“CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ DURUŞUN SİMGESİDİR”

Partililere seslenerek, “Sizler, AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim medeniyet davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz” diyen Milletvekili Ceylan, Cumhur İttifakının, millî duruşun simgesi ve şühedaya vefanın adresi olduğunu ifade etti.

“HIZLI ADIMLARLA KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Milletin bazı sıkıntılar içerisinde olduğunu kabul ettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, “Sağlıkta yaptığımız reformların meyvesini pandemi döneminde aldık ve bu aziz Türk milleti de buna şahit oldu. Daha sonra çıkan Ukrayna-Rusya savaşı dünyada ekonomik yönde bir krizin çıkmasına neden oldu. Bu nedenle de oluşan hayat pahalılığı bize de sirayet etti. 2002’de bu tarafa nasıl bir toparlanma yaptıysak, 2023 seçimlerinden sonrada bu toparlanmaya devam ederek, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

