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“2023 için sıkı çalışacağız”

AK Parti İl Başkanlığı’nın haftalık Yönetim Kurulu toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

“2023 için sıkı çalışacağız”

AK Parti İl Başkanlığı’nın haftalık Yönetim Kurulu toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:58
“2023 için sıkı çalışacağız”

AK Parti İl Başkanlığı’nın haftalık Yönetim Kurulu toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

Parti binasında AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı başkanlığında düzenlenen toplantıya Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “AK Parti olarak 2023’e sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Partimizin anlayışı doğrultusunda seçim hiç bitmemiş gibi çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle hemhal olup onlarla vakit geçireceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün de sorunlarını, taleplerini kendilerinden dinleyeceğiz. 2023 için sıkı çalışacağız” dedi. (Haber Merkezi)

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