“2023 hedefimize birlikte yürüyelim”

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıya Çorum’dan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte önceki dönemlerde il başkanı olarak görev yapmış Mehmet Karadağ, Faruk Özkader, Nihat Akar ve milletvekili Ahmet Sami Ceylan’da katıldı.



Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti olarak gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

AK Parti’nin kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisi olduğunu belirten Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her fırsatta ifade ettiği gibi AK Parti’nin şahısların değil milletin partisi olduğunu ifade etti.

'Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz' diyen Ahlatcı, “Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur. Böyle kalmaya da devam edecektir. AK Partide görev alan tüm teşkilat mensuplarımız için önce 'Milletim' sonra partim en sonda 'ben' gelir. Bizler biliyoruz ki birlik ve beraberlik içinde olursak karşımızda duracak hiçbir güç yoktur! Ülkemizin güvenliğinden ekonomisine kadar her alanda kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde; yaptığımız istişarelerin, toplantılarımızda ortaya konan görüşlerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Teşkilatlarda birlikteliğin sağlanması adına önemli adımlar atmaya karar verdiklerini anlatan Ahlatcı, “Partimizin 2023 yılı hedeflerin ulaşması için birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Teşkilatımızda bu zamana kadar görev yapmış herkesin kapısını çalacağız ve hep birlikte 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde teşkilatlar olarak el ele omuz omuza çalışacağız. Tek vücut halinde hareket ederek, birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancım sonsuzdur. 2001 yılında başlayan kutlu yürüyüşte milletin gösterdiği istikametten asla ayrılmadık. Siyasetimizin merkezine insanımızı yerleştirdik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışından asla vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.