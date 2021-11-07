“2023 AK Parti’nin yılı olacak”

Anitta Otel’de gerçekleştirilen “Teşkilat Akademisi” eğitim programına Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe ve belde belediye başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileriyle, teşkilat mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajının sinevizyon ile gösterimin ardından konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, düzenlenen eğitim programının 2023 hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Çorum’un 20 yıldır AK Parti’nin kalesi olduğunu ve bu özelliğini 2023’te de göstereceğini belirten Ahlatcı, teşkilat mensuplarının eğitiminin önemine dikkat çekti.

Ahlatcı’nın ardından söz alan Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, bu hafta itibariyle eğitimlerin 30’dan fazla ilde tamamlanacağı, Aralık ayında da tüm Türkiye’de yapılacağını bildirdi.

Yapılan konuşmaların ardından eğitim programı, Sinop Milletvekili ve Çorum İl Koordinatörü Nazım Maviş'in “Teşkilatın El Kitabı” adlı açılış dersiyle başladı.

(Taner ŞİMŞEK)

