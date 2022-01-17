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“2022 yılı elektrik faturaları yeni tarifeden hesaplanacak” 

Güncel 17.01.2022, 19:40
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“2022 yılı elektrik faturaları yeni tarifeden hesaplanacak” 

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kararı kapsamında tüm mesken tek zamanlı Alçak Gerilim aboneliklerinde 1 Ocak 2022 itibariyle kademeli tarife uygulamasına geçildiğini belirterek, “Bu uygulamaya göre mesken abonelerinin elektrik tüketimleri EPDK tarafından 2022 yılı için belirlenen kademeli tarife birim fiyatlarıyla faturalandırılmaktadır. Kademeli tarifeye tabi olan tüketimlerinizin günlük ortalama 5 kWh kadar olan kısmı düşük tüketimli kademeden, 5 kWh aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanmaktadır. Ortalama tüketim değerlerinizi faturanız üzerinden veya yepas.com online işlemlerden öğrenebilirsiniz” dedi.
FATURALARIN %80’İ ARALIK AYI TÜKETİMİNE AİT
Elektrik maliyetlerinin 2021 yılının başına göre yüzde 141’lik artış gösterdiğini, ancak bu maliyet artışının uzun bir süre tüketicilere yansıtılmadığını kaydeden Akşam, “Tüketicilerin maliyetlerdeki artışlardan daha az etkilenmesi ve ev elektrik tüketiminde tasarrufun teşvik edilmesi amacıyla 1 Ocak’tan itibaren kademeli elektrik tarifesi uygulamasına geçildi. Bu uygulamaya göre geçtiğimiz Aralık ayında 137 TL elektrik faturası tutarına karşılık gelen tüketime kadar tüm tüketiciler düşük kademeli tarife birim fiyatından faturalandırılacak” ifadelerini kullandı.
EPDK tarafından açıklanan yeni tarifelerle birlikte mesken abone grubundaki müşteriler için kademe uygulamasının geldiğini belirten Akşam, “EPDK tarafından belirlenmiş olan günlük 5 kWh’ın altındaki tüketimler düşük kademe birim fiyatı ile 5 kWh’in üzerindeki tüketimler ise yüksek kademe birim fiyatı ile faturalandırılacaktır. Ayrıca her yeni fiyat döneminde olduğu gibi fiyat artışının olduğu dönemden önceki tüketimlerin de yeni fiyatlardan faturalandırıldığına ilişkin çeşitli tereddütler oluştuğu görülmektedir. Elektrik piyasası mevzuatı gereği her döneme ilişkin tüketimler ilgili dönemlerdeki fiyatlarla faturalandırılmaktadır. Tüm tüketimlerin yeni fiyatla faturalandırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda müşterilerimizin içi rahat olsun Ocak ayı içerisinde çıkan faturalarında Aralık dönemine ilişkin bir tüketim söz konusu ise bu tüketimler Aralık 2021 yılı fiyatları ile hesaplanmıştır” dedi.
KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR?
Kademeli elektrik tarifesi, aylık 150 kWh tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını sağlayacak. 2022 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150 kWh’ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL’den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olacak. Bu uygulama alçak gerilim mesken abone grubundaki 38 milyonun üzerindeki hane için 1 Ocak itibarıyla devreye girdi. (Haber Merkezi) 
 

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