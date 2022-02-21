“2022 yılı dernek proje başvuruları başladı”

Konu hakkında bilgi veren Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında her yıl Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapıldığını kaydetti. Proje başvurularının 18 Şubat 2022 tarihinde başladığını ifade eden Bayrak, “Başvurular, Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES’te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır. ‘Bir Fikrim Var!’ diyorsanız, başvuru rehberini incelemenizi, bir adım atarak proje başvurusunda bulunmanızı tavsiye ederiz.” dedi.

İçişleri Bakanlığınca 2022 yılında desteklenecek proje konuları şöyle:

“Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması, kamu-STK iş birliği ve katılımcılığın artırılması, insan hakları ve demokrasi, şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele, göç ve uyum, gönüllülük, sosyal girişimcilik, afet bilinci, trafik bilinci, kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal dayanışmanın desteklenmesi, toplumsal kalkınmanın desteklenmesi, istihdamın arttırılması, engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, eğitim, kültür, sağlık ve spor, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, hayvan hakları.” (Haber Merkezi)

