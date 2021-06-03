“2022 Puduhepa Yılı olsun”

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ile Başkan Yardımcısı Semra Şahin, dün gazetemizi ziyaret ederek, bu konu hakkında Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bilgi verdiler.

Çocuklara yönelik kitapta, Afife Jale’den Duygu Asena’ya, Halet Çambel’den Muazzez İlmiye Çığ’a kadar “ilham veren” 40 kadın, Ahmet Ümit’ten Ayşe Kulin’e ve Kürşat Başar’a kadar ülkemizin ünlü yazarları tarafından tanıtılıyor.

Semrin Kaleli, Çorum’daki organizasyona Dilek İmamoğlu ve İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel’in yanısıra, ünlü yazarlardan bir kısmının da katılmasını beklediklerini söyledi.

Semrin Kaleli, “2022 yılının, sivil kültür kurumları tarafından Puduhepa Yılı olarak benimsenmesi ve gelecek yıl boyunca Puduhepa adına ülke çapında etkinlikler düzenlenmesi yönünde çaba harcıyoruz. Barışın ve kadın-erkek eşitliğinin simgesi Hitit Kraliçesi Puduhepa ile, Hattuşa’nın ve Çorum’un tanınırlığını büyük ölçüde artıracağımıza inanıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

