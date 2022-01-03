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2022 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyon verisini açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve işçi emeklilerinin alacakları zamlar belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Maaşlara iyileştirme yapılması bekleniyor.
Güncel 03.01.2022, 10:51
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Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.
İyileştirme bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.
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