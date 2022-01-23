2022 AB projeleri ele alındı
Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın başkanlığında, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Oda ve ÇESOB’un AB proje ekiplerinin de katıldığı toplantıda, 2022 yılında uygulanacak projeler değerlendirildi. (Haber Merkezi)
Güncel 23.01.2022, 18:57
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