2021’in ilk etkinliği ÇODAK’dan!

Dernek Başkanı Haydar Can Koparan, Çorum Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği olarak pandemi süreci nedeniyle ara verdiğimiz faaliyetlerimize yeni yılda daha etkin ve kapsamlı devam etmek istiyoruz. Yeni yılın ilk gününde ilk etkinliğimizi sporcularımızla plana uygun bir düzende bitirdik. Etkinliğimizde bölgedeki trekking patikalarının keşfi, tırmanma alanları ve kamp alanlarının belirlenmesi gibi ilerideki etkinliklere yönelik bilgi ve konumların güncellenmesini sağladık.

Çorum Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği’nin etkinliğine Dernek Başkanı Haydar Can Koparan, Dernek Başkan Yardımcısı Ümit Tiryaki, Sayman İsmail Oğuz Kula ve dernek üyesi branş sporcularından Mehmet Berk Kan, Mustafa Demirci, Enes Bolat katılmıştır. Derneğin Alfa ve Narkoz isimli arama-kurtarma köpekleri de faaliyette yer almışlardır.