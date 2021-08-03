“2021’de keneden iki kişi vefat etti”

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı ikinci olağan toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde yapıldı. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak ilimizde yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların artması ile birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kenelerle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, KKKA’dan korunma yolları, hastalığın tedavisi gibi konular hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun raporu üyelerin bilgisine sunuldu.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah Uysal önerge uyarınca yaptıkları incelemede 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 86 numuneden 56’sının testinin pozitif çıktığı ve bunların ikisinin ise ölümle sonuçlandığını söyledi. İl genelinde ilaçlama işlemlerinin Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ve toplumun bilinçlenmesine yönelik afişleme ve broşür dağıtımı yapıldığını anlatan Uysal, yıllara göre vakaların artış ve azalış eğilimi gösterdiğini, en çok vakanın 1318 vaka ile 2009 yılında gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra ise ilimizde görme engellilerin eğitimleri ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun hazırladığı raporu Ahmet Devrez üyelerin bilgisine sundu. Çorum merkez ve ilçelerinde 35 görme engelli bireyin eğitimlerine devam ettiğini belirten Devrez, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görme engelli bireyler için okullarda kaynaştırma/bütünleştirme programı uyguladığını vurgulayarak İl Özel İdaresi’nin okulların fiziksel koşullarının görme engellilere yönelik düzenleyebileceği, onların ihtiyaç duyduğu materyelleri sağlayabileceği vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)

