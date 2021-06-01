2021’de ilk İl İdari Şube Başkanları Toplantısı…

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24. maddesi gereğince yılda 4 kez yapılması gereken İl İdare Şube Başkanları Toplantısı koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iki kez yapılmıştı. Vali Mustafa Çiftçi, 2021 yılının ilk İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nı da geçtiğimiz günlerde Çorum Öğretmenevi’nde topladı.

Vali Çiftçi yönetimindeki toplantıda pandemi sürecinde kurumların uhdesinde yürütülen iş ve işlemler, kamu hizmetlerinde uyulması gereken kurallar, intihar ve intihara teşebbüs vakaları, alınması gereken tedbirler, iklim değişikliği, kuraklık ve barajların doluluk oranları gibi konular ele alındı.

(Uğur GÖRKEM)

