“2021’de Hitit uygarlığının tanıtımına öncelik vereceğiz”

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk, geçtiğimiz gün Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı Şapinuva Kazı Başkanlığı devir-teslim töreninde bir konuşma yaptı. Ortaköy’de bulunan Hitit medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olan ve 1990 yılından 2020 yılına kadar 30 yıl boyunca eşi merhum Prof. Dr. Mustafa Süel ile birlikte kazı ve bilimsel çalışmalarını sürdüren HİTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygül Süel, Kazı Başkanlığı görevini aynı fakülteden Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek’e devretti.

İlçede düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Ateş, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Nurcan Baykam ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Prof. Dr. Aygül Süel, programda yaptığı konuşmada, Çorum’un Hititler gibi büyük medeniyete ev sahipliği yapan değerli bir kent olduğunu belirterek, çalışma hayatının bu şehirde Hititler’i araştırmakla geçtiğini söyledi. Kendisi gibi arkeolog olan eşi Prof. Dr. Mustafa Süel ile birlikte 1988’de Çorum Ortaköy’e gelerek Hititleri araştırmaya başladıklarını, bu doğrultuda ilk olarak yüzey araştırmaları yaptıklarını ifade belirterek, bu çalışmalarda Hitit medeniyetine dair önemli bilgileri ortaya çıkaran birçok tarihi belge ve yapıya ulaştıklarını anlattı.

Geçmişte Anadolu’ya hakim olan ve güçlü oldukları dönemde çok daha geniş bir coğrafyaya hükmeden Hititlerin önemli merkezlerinden biri olan Şapinuva’nın, bir dönem Hititlere başkentlik yaptığını anlatan Prof. Dr. Süel, 30 yıllık süreçte Şapinuva’dan 4 bini geçkin Hitit çivi yazılı tablet çıkarıldığını, 3 bine yakın arkeolojik eserin Çorum Müzesi’ne kazandırıldığını dile getirdi.

Yeni Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek de Prof. Dr. Aygül Süel’in, 30 yıl içerisine Hitit kentinin Şapinuva olduğunu tespit etmekle birlikte yayınları ile de Şapinuva’nın tanıtılmasına büyük katkı sağladığını söyledi. “Bir kazıya başkanlık yapmak o kişinin bütün yaşamını buna göre şekillendirmesi demektir. İşte Aygül hoca, 30 yıl boyunca bütün yaşamını kamp hayatına göre şekillendirdi” diyen İpek, ekibiyle birlikte Prof. Dr. Aygül Süel’den devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

Törende Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Prof. Süel’e hizmetleri için teşekkür ederek Dr. İpek’e de yeni görevinde başarı diledi. HİTÜ yönetimi olarak Hitit medeniyeti uygarlığına dair yapılan bilimsel çalışmaları önemsediklerini belirterek, bu doğrultuda Şapinuva’dami kazının, yeni dönemde de devam ettirilecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Öztürk, Ortaköy’deki kazı çalışmalarıyla Hitit Üniversitesi’nin önemli bir sorumluluk üstlendiğine de işaret ederek şöyle konuştu: “Süreç içerisinde böyle değerli kazıların çok taliplileri çıkıyor. Hitit Üniversitesi ismine yakışır bir şekilde, Şapinuva kazısını sürdürmek için yeni bir sayfayı açmış bulunmaktayız. Bütün çalışmalar kıymetlidir. Bazı çalışmalar vardır ki, laboratuvardan 5 yıl çıkmazsınız ancak 15’inci yılda sonucunu alabilirsiniz. Dolayısıyla bu kazı çalışmalarının da sosyal ve kültürel dokuya katkısının ne zaman ve hangi boyutta olacağını zaman gösterecektir. Dünyada olmayan bir hazineye ev sahipliği yapan Ortaköy, kıymetini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Hazinenin değerinin ortaya çıkarılması adına bilimsel içerikli yayınlar çok kıymetli.”

Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi 2021 Yılı Strateji Planı içerisinde Hitit uygarlığının tanıtımının öncelikli alan olarak belirlendiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu yolculukta önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz. İleriye dönük olarak bilimsel çalışmaların gün yüzüne çıkmasıyla beraber arşiv çalışmalarıyla bilim dünyasına kazandırmakla beraber bunun değerinin katlanacağının farkındayız. Şimdiden kazı heyetimize başarılı kazı çalışmaları diliyorum. Yeni keşifleri büyük heyecanla bekliyoruz. Prof. Dr. Süel’e emekleri için teşekkür ediyor ve Önder İpek’e de hocamızı da tebrik ederek bu onurlu bayrak yarışında yeni bir heyecana bizim de ortak olduğumuzun bilinmesini istiyorum.”

(Haber Merkezi)

