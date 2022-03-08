2021’de HEM kurslarından 27.875 kursiyer yararlandı
2021 Yılı Temel Eğitim, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Hayat Boyu Öğrenme faaliyet raporu yayınlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla açıklanan rapora göre 2021 yılında ilimizde Bin 963 kurs düzenlendi ve kurslardan 27 bin 875 öğrenci yararlandı.
Çorum’da 2021 yılında yapılan çalışmalar uyarınca Alaca’da 3, İskilip’te 4, merkezde 15, Oğuzlar’da 1, Ortaköy’de 2, Osmancık’ta 5, Sungurlu’da 5 ve Uğurludağ’da 1 adet olmak üzere toplamda 36 adet ana sınıfı şubesi açıldığı bildirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ve Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları’ndan (DYK) il genelinde 6.sınıflarda 3 bin 374, 7.sınıflarda 3 bin 177 ve 8.sınıflarda 3 bin 584 öğrenci olmak üzere ortaokullarda toplam 10 bin 135 öğrencinin, 10.sınıflarda 2 bin 460, 11.sınıflarda bin 685 ve 12.sınıflarda bin 422 öğrenci olmak üzere liselerde toplam 5 bin 567 öğrenci ile 309 mezun öğrencinin yararlandığı da bildirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında Halk Eğitim Merkezleri’nde açılan okuma –yazma, mesleki ve teknik ile genel (sosyal ve kültürel) kursların açıldığı vurgulanırken bu kapsamda merkezde Bin 388 kursta 20 bin 200 olmak üzere tüm ilçelerle birlikte bin 963 kursta 27 bin 875 kursiyerin katıldığı da vurgulandı.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18