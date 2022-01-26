2021’de 8 bin 960 kadastro işlemi yapıldı

2021 yılı içerisinde merkez ilçede 3.531, Mecitözü’nde 498, Ortaköy’de 143, Oğuzlar’da 59, Alaca’da 495, İskilip’te 673, Bayat’ta 278, Uğurludağ’da 209, Osmancık’ta 945, Dodurga’da 159, Kargı’da 526, Lâçin’de 223, Sungurlu’da 1.064 ve Boğazkale’de 157 olmak üzere toplamda 8.960 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

3402 sayılı kanun gereğince EK-1 uygulamaları çalışmaları ihale edilmek suretiyle yapılmak üzere 2020 yılında programa alınan Çorum-Alaca 2. Grup 3402/EK-1 (Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması) işinde Alaca ilçesinde 55 birimde toplam 58.058 parselin tamamında çalışmalar tamamlanırken, Boğazkale’de 5 birim, Sungurlu’da 16 birim olmak üzere toplam 21 adet birimde toplamda 37.046 parselin tamamında çalışmaların tamamlandığı açıklandı. (Haber Merkezi)

