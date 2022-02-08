“2021’de 5,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi”

Ahlatcı Holding’in tüm faaliyetlerinde kalite ve güveni ön planda tuttuğunu kaydeden Kahraman, “Ana faaliyetlerin yanında AR-GE’ye önemli bütçe ayrılmakta, yenilikçi projeler geliştirilmektedir. 2020 Capital ve Fortune 500 listesinde Ahlatcı Kuyumculuk 41 milyar 485 milyon liralık ciroyla listede 6. sırada ve Ahlatcı Metal Rafineri 31,5 milyarlık ciroyla listenin 13. sırasında yer almıştır. İki şirket toplam 72,5 milyar liralık cirosu ile ciro bazında Türkiye 2’ncisidir” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 2. DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİ”

Ahlatcı Holding’in diğer AR-GE çalışmalarından da bahseden Kahraman, şu bilgileri paylaştı:

“NANOGRAFİ şirketinin diğer aşılardan farklı olarak intranazal uygulanan Yerli Aşı ile ilgili çalışmaları hızla devam etmektedir. Hızlı tanı kiti renkölçümsel teknoloji kullanarak, sürüntü alma işleminden sonra 30 dakika içinde sonucun çıkmasına imkân vermektedir. Geçtiğimiz yıl GRAFEN seri üretim tesisi Ankara’da açılmıştır. Savunma Sanayi alanında GRAKOR projesi ile grafenle güçlendirilmiş personel korumaya yönelik polimer kompozit zırh malzemesi geliştirilmesi yapılmaktadır. AHL PAY şirketi ile T.C. Merkez Bankasından Elektronik Para Kuruluşu yetkisi alınmıştır. ENERYA’nın satın alınması ile Karadeniz’den İç Anadolu’ya, Akdeniz’den Ege’ye uzanan dağıtım ağı ile Türkiye’nin en büyük 2. doğalgaz dağıtım şirketi unvanına sahip olunmuştur.” (Nurdan AKBAŞ)

