2021-YKS şampiyonları yine Sınav’dan

Özel Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerinin Çorum’da dereceleri kimseyi bırakmadığını belirterek YKS – EA’da Çorum 1, 2, 3 ve 4.’ncüsü ile YKS – MF’de Çorum 5’ncisi öğrencilerinin istedikleri bölümlere yerleştiğini açıkladı.

YKS’de bu yıl da büyük bir başarıya imza attıklarını ve öğrencilerinin Türkiye çapında dereceler elde ettiğini hatırlatan Özel Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, başarılı öğrencilerin yerleştirme sonuçlarına göre de istedikleri bölümlere girdiğini vurguladı.

BAŞARIYA ÖDÜL

Özel Çorum Sınav Eğitim Kurumlarının başarılı öğrencileri haftasonu düzenlenen törenle ödüllendirildi. AHL Park AVM içerisinde bulunan MADO’da düzenlenen programa AK Parti Çorum Milletvekili MYKY Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Barış Taşdemir, Çorumgaz Satın Alma ve İkmal Müdürü MADO işletmecisi Kazım Kahraman da katıldı.

Başarılı öğrencilerin hazır bulunduğu programda Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Selami Tüysüz, Kurum ortağı Nuh Kılıç, Ali Kocatüfek, Okan İbik, Bülent Ünver, Sınav Kurs Merkezi Müdürü Sezgin Yılmaz, Sınav Anadolu Lisesi Müdürü Nurhan Dilbaz, Rehber Öğretmen Esra Serttaş da hazır bulundu.

ŞAMPİYONLAR YİNE SINAV’DAN

2021 YKS-EA Çorum birincisi Türkiye 76’ncısı Gürkan Çoban, YKS-EA Çorum ikincisi Türkiye 922’ncisi Melih Gayı, YKS-EA Çorum üçüncüsü Türkiye 1694’ncüsü Yıldıray Anıl Alçok, YKS-EA Çorum dördüncüsü Türkiye 3120’ncisi Osman Yılmaz ile YKS-MF Çorum beşincisi Türkiye 1378’ncisi Ömer Faruk Hadık’ın katıldığı program konuşmalarla başlayarak ödül töreni ile sona erdi. Programa üniversite kaydığını yaptıracak olması sebebi ile şehir dışında bulunan YKS-EA Çorum ikincisi Melih Gayı katılamadı.

SELAMİ TÜYSÜZ’DEN KUTLAMA VE TEŞEKKÜR

Çorum Özel Sınav Eğitim Kurumları öğrencilerinin yine ilimizin gururu olmayı başardığını belirterek programa katılan başta Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı olmak üzere diğer protokol üyelerine teşekkür eden Kurucu Müdür Selami Tüysüz ayrıca başarıları ile Özel Sınav Eğitim Kurumlarını gururlandıran öğrencilerini de bir kez daha kutladı.

“ÖĞRENCİLER İSTEDİKLERİ BÖLÜMLERE YERLEŞTİLER”

Öğrencilerinin bu yıl Çorum ile birlikte çok sayıda Türkiye derecesi yaptığını belirterek bu başarıda Sınav Eğitim Kurumları idareci, öğretmen ve çalışanları ile öğrenci ailelerinin büyük emeği bulunduğunu anlatan Selami Tüysüz, öğrencilerinin aldıkları başarılar ile hem kendilerini hem ailelerini hem de Çorum eğitim camiasını sevindirdiğini, bu nedenle başarılı öğrencilerini geleneksel hale geldiği gibi ödüllendirmek amacıyla bu programı düzenlediklerini açıkladı. Bir kez daha “Başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi ve velilerimizi de tebrik ediyorum” diye konuşan Selami Tüysüz, kurumlarının rehberlik bölümü ile işbirliği halinde tercihte bulunan öğrencilerin tamamına yakınının istedikleri bölümlere yerleşme başarısı gösterdiğini de açıkladı.

“ÇORUM’DA İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Son 12 yıldır Çorum’da tüm dereceleri çıkaran bir kurum olduklarını hatırlatarak ülke olarak geçirdiğimiz zor süreçte Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerini ve ailelerini yalnız bırakmadıklarını, zaman zaman maske ile ders anlatmakta zorlandıklarını, online eğitimlerle öğrencilerin eğitimde geri kalmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve COVİD-19 sürecini başarılı bir şekilde yürüterek bu başarıları yakaladıklarını da belirten Selami Tüysüz, “İnşallah ülkemiz aşı sayesinde bu hastalıktan tamamen kurtulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yoluna daha büyük bir devlet olarak devam edecektir. Eğitim bir süreçtir. Kurum olarak bu süreçte Çorum, Osmancık ve Alaca’da ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Bu süreçte büyüdükçe mütevazi şekilde küçülmeyi bilerek eğitim öğretim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Rabbim inşallah bizleri yolumuzdan ayırmaz. Bu vatana, bayrağa, devlete ve milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ödül törenine katılan Milletvekili Ceylan, İl Başkanı Ahlatcı, Milli Eğitim Müdürü Kodek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çoban da hem Özel Çorum Sınav Eğitim Kurumlarını hem de öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

“TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNİ TAKİP ETMEYİ UNUTMAMALISINIZ”

Bu başarının bir ekip çalışması olduğunu belirterek hem eğitim kurumu, hem aile hem de çocukların işbirliği sayesinde bu başarının yakalandığını ifade eden Milletvekili Ceylan, Sınav Eğitim Kurumlarında sağlanan aile ortamının öğrencinin başarısını daha yükseğe çıkardığını kaydetti.

Başarılı öğrencileri tebrik ederek ailelerine de selamlarını ileten Ceylan, kendine hedef koyan gençlerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve başarılarından dolayı da gurur duyduğunu vurguladı. “Bu gençler ülkemizin geleceğidir. Bir gün bizim olduğumuz yerde olacaklar” diye konuşarak öğrencilerden sadece derslere odaklanmamalarını, ülke ve dünya gündemini de sürekli takip ederek gündemden kopuk olmamalarını da isteyen Milletvekili Ceylan, “Böylece daha özgüvenli, kendinden emin hale gelirsiniz. Çorum Milli Eğitim Müdürümüz göreve başlayalı 6 ay oldu ama eğitimle ilgili herşeye hakim durumda. İnşallah Çorum eğitimde daha iyi yerlere gelecek ve daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

AHLATCI KUTLADI

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı gelecekte Çorum ve ülkenin ufkunu açacak gençlerin bu vatanda al bayrağımızın altında kardeş kardeşe yaşamamız gerektiğini unutmamalarını öğütledi. Ahlatcı, gençlerle birlikte başarıda emeği geçen Sınav Eğitim Kurumu idareci, öğretmenleri ve çalışanları ile öğrenci ailelerini de kutladı.

“EĞİTİMİ TÜM PAYDAŞLARIYLA BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUZ”

Milli Eğitim Müdürü Kodek de burada bulunmalarını sağlayan Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Selami Tüysüz, kurum idareci ve çalışanları ile başarılı öğrencilere teşekkür etti. Gençlerin akademik başarılarının ötesinde sosyal yönlerinin de önemine değinerek “Dışarıya açık olmanız lazım” diye konuşan Abdullah Kodek, eğitim öğretimin tüm paydaşları ile bir bütün olduğunu, başarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kamu ve özel kurumların hepsini bir görerek eğitimin çıtasını daha ileriye çıkarmanın derdinde olduklarını açıkladı.

Türkiye’de son 1.5 yıldır yaşanan Covid-19 sürecinde öğrencilerin sıkıntılar yaşadığını, onların tekrar eğitime adapte olabilmeleri için planlarını hazırladıklarını ve bu konuda özel eğitim kurumlarının fikirlerine de açık olduklarını anlatan Kodek, yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı bir şekilde geçirilmesini de temenni etti.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Konuşmaların ardından YKS-EA Çorum birincisi Türkiye 76’ncısı Gürkan Çoban, YKS-EA Çorum üçüncüsü Türkiye 1694’ncüsü Yıldıray Anıl Alçok, YKS-EA Çorum dördüncüsü Türkiye 3120’ncisi Osman Yılmaz ile YKS-MF Çorum beşincisi Türkiye 1378’ncisi Ömer Faruk Hadık’ın ödülleri Milletvekili Ceylan başta olmak üzere protokol üyeleri, Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Selami Tüysüz, Kurum ortakları, okul idarecileri ve çalışanları tarafından dağıtıldı.

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