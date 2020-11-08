“2021 yatırım yılı olacak”

Belediye Meclis Toplantısı’nda performansı programı, 2021 bütçesi ve göreve geldikleri günden bugüne kadar mali disipline yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Aşgın, 2021 bütçesinin Belediyenin elini güçlendiren, hizmet kalitesini ve sayısını artıracak bir bütçe olduğunun altını çizdi.

Göreve geldiklerinde yaptıkları ilk çalışmalardan birinin 5 yıllık stratejik plan oluşturmak olduğunu belirten Aşgın, “Bu sene stratejik planımızın ikinci yılına ait performans programımızı oluşturduk. Performans programı da bütçemizin temelini teşkil etmektedir. Gelir bütçemiz 647 Milyon 515 bin TL. Gider bütçemiz ise 692 Milyon 515 bin TL. Bu rakam fazla gibi görünebilir ama bizim gibi performansı yüksek, aşkla çalışan bir belediye için o kadar da büyük bir rakam değil. Müdürlüklerimizin de öncelikleri doğrultusunda bütçemizi oluşturduk.” dedi.

“FAİZ GİDERLERİ % 27 AZALTILDI”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bütçe ile ilgili yaptığı sunumda bütçe içerisinde yer alan faiz giderlerini önemli oranda azaltacaklarını vurguladı.

Mali disiplin konusunda taviz vermediklerini dile getiren Aşgın, “2020’de 36 Milyon TL gibi bir faiz gideri öngörülmüşken bu rakamı biz 2021’de 26 Milyon TL’ye indiriyoruz. Faiz giderlerimizi yüzde 27 gibi çok önemli bir oranda azaltmış oluyoruz. Bu durum bütçeye, faize, mali disipline bakış açımızı göstermektedir” şeklinde konuştu.

Sermaye giderlerinin de yüzde 119’luk artışla 126 Milyon TL’den 277 milyon TL’ye çıkmış olmasının önemine vurgu yapan Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sermaye giderlerimizdeki bu kadar yüksek yüzdeli bir artış da gösteriyor ki 2021’de daha fazla yatırım yapacağız, daha çok gaza basacağız. Yatırımlarla şehrimizin önemli problemlerine de neşter vuracağız. Böylesine önemli bir artışı hemşehrilerimize müjdeli bir haber olarak vermenin de mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Halil İbrahim Aşgın, bütçenin yüzde 60’ının 5 yatırımcı müdürlük tarafından kullanılacak olmasının da önemine vurgu yaparak “Belediyemiz 2021’de daha fazla yatırım yapacak.” diye konuştu.

“2020 YILINDA BÜTÇEMİZ 50 MİLYON FAZLA VERDİ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyenin mali yapısı hakkında bilgiler verirken geldikleri noktanın büyük bir başarı olduğunun altını çizdi. Bu noktaya sıkı bir mali disiplin politikası ve ekip çalışmasıyla geldiklerini vurgulayan Aşgın, “Bütçe gerçekleştirmeleri bakamından 2017’de Belediyemiz yüzde 53 açık vermiş. 2018’de bütçe açığı yüzde 48 olmuş. Bizim göreve geldiğimiz 2019’da yıllar sonra ilk kez bütçe fazla verdi.” dedi.

2020 yılının tamamlanmasına iki ay olmasına rağmen yaptıkları çalışmalarla bütçenin fazla verdiğini belirten Başkan Aşgın, “2020 bütçemizin 51 Milyon TL ve bütçe dengesi bakımından da yüzde 20’ye yakın fazla verdiği görülüyor. Bu rakamlar Belediyenin mali disiplinini; mali, ekonomik bir probleminin olmadığını göstermektedir. Yönetilemeyecek, belediyemizi herhangi bir şekilde sıkıntıya sokacak mali bir sorun yoktur demektir. Bu durumu belki ilk kez bu kadar net söylüyorum. Mali disiplin sağlanmıştır. Bu büyük bir başarıdır. Kısa süre içerisinde ekibimizle birlikte bu başarının elde edilmesi çok önemlidir. Bundan dolayı da yatırım yapma imkânımız ve irademiz vardır. İnşallah 2021 yılı yatırım yılı olacaktır.” diye konuştu.

KAMULAŞTIRMA VE YATIRIMA 277 MİLYON

Başkan Aşgın, bütçeyi bir bütün olarak değerlendirmeleri gerektiğini, bütçenin ellerini güçlendiren, hizmet kalitesini ve sayısını artıran bir unsur olduğunu kaydetti. 2020 bütçesini oluştururken 50 Milyon TL borçlanma öngördüklerini ancak böyle bir borçlanmaya ihtiyaç duymadıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Biz 31 Mart 2018 tarihinden beri Belediyemizi tek kuruş borçlandırmadık. Borçlarımızı ödedik, azalttık. Bizim dönemimizde Belediyemiz ne bankalardan ne de herhangi başka bir yerden borçlanmadı. İsteseydik 2020 yılı içerisinde 50 Milyon TL’lik borçlanma yetkimizi kullanabilirdik. Ama buna ihtiyaç duymadık. 2021 yılı bütçesini yatırım bütçesi haline getirdik. Proje yatırımlarıyla birlikte kamulaştırma ve satın almalar 277 Milyon TL ayırdık.” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı sunum sonrası Belediye Meclisine teşekkür etti. Belediye Meclisinin Çorum’un sorunlarını çözmeye yönelik önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Başkan Aşgn, “Allah’ın izniyle bu meclis şehrimizin sorunlarına inmeye, şehrin sorunlarını çözme noktasında birlikte çok güzel çalışmalar yapmaya devam edecektir.” dedi.

Çorum Belediyesi’nin pandemi döneminde farklı illerden atama yoluyla 13 tane zabıta personelini bünyesine kattığını anlatan Başkanı Aşgın, önümüzdeki dönemde KPSS puanı ile 10 tane daha zabıta memuru alımı yapacağını da açıkladı.

(Haber Merkezi)