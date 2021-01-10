“2021 Türkiye’nin atılım ve şahlanma yılı olacak”

Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği yönetici ve sporcuları, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ziyaretinde bulundular.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Sivil Toplum İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak’ın da yer aldığı ziyarette konuşan Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın her zaman olduğu gibi bu proje kapsamında da yanlarında olduğunu belirterek teşekkür etti. Eğitime muhtaç spastik zihinsel engelli çocukların sosyal hayatın özellikle içinde olması gereken çocuklar olduğunu vurgulayan Neslihan Hüsülüoğulları, pandemi döneminin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, “Bu çocuklar normal insanlar gibi yaşanan durumu algılayamıyorlar. Neden evde olduklarını, okula neden gitmediklerini sorguluyorlar. Bu proje ile birlikte inşallah çocuklarımız daha rahat sosyalleşmesini sağlayacağız” dedi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği başkan ve yöneticilerine öncelikle engelli çocukların topluma kazandırılması konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı. “Sizin çocuklarımızı topluma kazandırmak adına yaptıklarınız karşısında bizim yaptığımızın adı bile olmaz” diyen Ceylan, Çorum’un engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına faaliyet gösteren kuruluşların sayılarına ve faaliyetlerine bakıldığında iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

Toplumda sosyal guruplar fert olma proje ile birlikte yaklaşık 100 TL bir desteğin derneğin hesabına geçtiğini açıklayan Milletvekili Ceylan, çocukların sosyal hayata adaptasyonu için gezi, aktiviteler ve organizasyonlar düzenleneceğini anlatırken, engelli çocuklarla da neler yapacakları konusunda samimi bir diyalog kurarak, birlikte ata binmek için sözleşti.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da engellilere ve onların ailelerine yardımcı olmanın birinci vazifeleri olduğunu dile getirerek, projeye destek olan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)