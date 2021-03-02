2021 Şubat ayı meyvede rekor ayı oldu

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Şubat ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Şubat ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

“Domates ve sebze fiyatı geçen yıla göre düştü”

Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.66 artarken, sebze miktar endeksi yüzde 0.20, meyve miktar endeksi ise yüzde 12.58 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise miktar domateste yıllık yüzde 25.58, sebzede yüzde 32.96, meyvede ise yüzde 31.12 azaldı. Şubat ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 11.17 ve sebzede yüzde 13.96 artarken, meyvede yüzde 2.60 azalış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre fiyat endeksi domateste yüzde 17.94, sebzede yüzde 6.66 azalırken, meyvede yüzde 32.74 arttı.

“Son 6 yılın en düşük miktar ve fiyatı"

Domates miktar endeksinde son 6 yılın Şubat aylarındaki rekor yıllık değişim Şubat'ta yüzde 25.58 azalırken, fiyatta 2016 yılından sonraki en yüksek düşüş yüzde 17.94'lük azalışla yine bu ay gerçekleşti. Sebze miktar endeksinde son 6 yılın Şubat aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 32.96 azalışla Şubat ayında gerçekleşti. Fiyat endeksinde 2016 yılından sonraki en yüksek düşüş ise yüzde 6.66'lık azalışla yine bu ay yaşandı. Sebzede domatesin aksine daha yüksek bir miktar azalışına göre daha düşük bir fiyat azalışı gerçekleşti.

“Meyvede miktar azaldı, fiyat arttı”

Meyve miktar ve fiyat endekslerinde ise arz talep ilişkisi, miktardaki azalışa karşılık fiyatta artış şeklinde gerçekleşti. Son 6 yıllık Şubat ayı gerçekleşmelerine göre, miktarda yüzde 31.12'lik azalış ve fiyatta yüzde 32.74'lük artış ile 2021 yılı Şubat ayı meyvede rekorlar ayı oldu. Aylık gerçekleşmelere bakıldığında göre domates işlem miktar endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.66 artış gösterirken, işlem fiyatı endeksi bir önceki aya göre yüzde 11.17 arttı. Aylık değişimde, miktar ve fiyat endeksleri önceki 2 yıldan farklı seyirler izledi.

Antalya hallerinde işlem gören sebzelerin miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlere bakıldığında sebze işlem miktar endeksi Şubat ayında yüzde 0.20 ve fiyat endeksi ise yüzde 13.96 arttı. Son 3 yılın Şubat aylarının sebze miktar endeksleri birbiriyle uyumlu bir değişim gösterirken, fiyat endeksleri sürekli artan bir eğilim içerisinde oldu. Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi Şubat ayında yüzde 12.58 artış gösterirken, işlem fiyat endeksinde yüzde 2.60'lık düşüş gözlendi.

Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Şubat ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki 2 yılın değişimlerinden farklı eğilimler gösterdi. Miktarda 2019 ve 2020 yıllarına göre artış yaşanırken fiyatta ise tam düşüş yaşandı.