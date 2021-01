2021 Hacı Bektaş Veli Yılı

13. Yüzyılda yaşayan Hacı Bektaş Veli, Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi’nin kültür ocağında eğitim almış, Anadolu’ya gelerek Türk birliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenirken; “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” diyerek birlikteliği, “İncinsen de incitme” diyerek sevgiyi, barış ve kardeşliği öğütlemişti.

Hacı Bektaş Veli, “Akıl Allah’ın yeryüzündeki terazisidir”, “Yeryüzünde akıldan daha üstün bir nesne yoktur. Çünkü her nesne, her konu akılla anlam kazanır”, “Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”, “Kadınlarınızı okutunuz”, “Irktan, dinden, cinsten bağımsız olarak sadece iyiler iyidir”, “Hararet nardadır, sacda değildir, keramet baştadır tacda değildir. Her ne arıyorsan insanda ara, Kudüs'te, Mekke'de Hac'da değildir”, “Eline, beline, diline sahip ol” gibi sözleriyle, bugüne de ışık tutuyor.

