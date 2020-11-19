2021'e kadar öğrencilerin sınavları yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un imzası ile uzaktan eğitime ilişkin yapılan açıklamada dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanların etkilenmemesi amacıyla kabine toplantısında alınan kararlara vurgu yapılarak; “20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Uzaktan eğitime kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze yapılabilecektir. Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimleri koordinesinde öğretmenler tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır” denildi.

Okul yönetici ve öğretmenlerin ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracağı belirtilen açıklamada “Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız” görüşüne de yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 7/24 devrede olan EBA Asistan, MEB Asistan ve 44 0 632 MEBİM çağrı merkezinde vatandaşların uzaktan eğitimle ilgili tüm sorularına cevap verileceği de dile getirildi.

(Haber Merkezi)