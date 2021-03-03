2020’de yabancı gelin sayısı 18 bin 909 oldu

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 evlenme oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılına oranla yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Evlenen çiftlerin arasında yabancı gelinlerin sayısı 18 bin 909 olurken, yüzde 14,8 ile en çok Suriye’den olduğu kaydedildi. Yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olarak saptanırken, yüzde 27,6 ile Almanya’dan oldukları saptandı. Yabancı gelinlerde ikinci sırayı yüzde 10,5 ile Azerbaycan alırken, yabancı damatlarda Suriye aldı.

Ajans Press, evlilik ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl evlilik ile alakalı basına 21 bin 551 haber yansıdığı tespit edildi. Düğün veya nikah ile çıkan haber adedi 63 bin 931 olurken, pandemi nedeniyle düğünlerin iptal ya da kısıtlı olması medyanın gündeminde oldukça yer aldı.

(Haber Merkezi)

